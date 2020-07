Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma rossonero / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – L’equilibrio ritrovato. Dopo tanti anni di 4-3-3 che sembrava adattato, soprattutto in funzione di Suso, ora il Milan pare aver finalmente trovato la quadra con il 4-2-3-1. A centrocampo Franck Kessie e Ismael Bennacer si completano alla perfezione e sembrano aver trovato la loro dimensione ideale. Si dividono lo spazio equamente e hanno una grande intesa. Entrambi sembrano trovarsi molto più a proprio agio rispetto a quando giocavano in un centrocampo a 3.

Adesso servono i ricambi. Ovviamente non possono giocare sempre e solo loro, soprattutto in vista di un’Europa League da giocare. In questo finale di stagione Lucas Biglia e Rade Krunic non si sono dimostrati di pari livello. L’argentino lascerà a zero, mentre il bosniaco potrebbe anche restare come riserva. Serve però almeno un altro giocatore in quel ruolo e le opzioni sono varie. Nessuna, però, pare convincere a fondo.

Così, si continua a cercare e, tra le varie ipotesi, rispunta anche una vecchia fiamma rossonera: Seko Fofana. Omonimo del difensore che il Milan sta inseguendo dal Saint-Etienne, l’ivoriano è dell’Udinese e gioca in Serie A ormai da diversi anni, nonostante abbia solo 25 anni (classe 1995). Il Milan già diversi anni fa lo aveva cercato, ma adesso potrebbe tornare di moda, anche perché ha dimostrato di essere maturato e non poco, non solo con il gol alla Juventus: le sue prestazioni sono, in generale, migliorate molto.

I friulani lo avevano pagato appena 5,5 milioni al Manchester City quando era solo un ragazzino. Probabilmente si auguravano di rivenderlo a cifre molto più alte, ma al momento il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto 9,5 milioni più bonus. Una somma che, comunque, visti i tempi potrebbe anche far comodo all’Udinese. Se poi Fofana dovesse spingere per il passaggio al Milan, allora tutto si farebbe più semplice. Per tutte le ultime sull’altro Fofana LEGGI LA NOTIZIA >>>