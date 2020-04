Calciomercato Milan – Rischia di saltare l’affare Fofana: i motivi | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, che per precisa strategia del fondo Elliott Management Corporation, avallata in pieno dall’amministratore delegato del club rossonero, Ivan Gazidis, punterà nell’immediato futuro sempre più su calciatori giovani, talentuosi e dalle enormi prospettive, rischia di veder sfumare il possibile colpo Wesley Fofana.

Fofana, classe 2000, è un difensore centrale francese, di origini maliane, che viene tenuto sotto stretta osservazione dagli scout del Diavolo, guidati dal responsabile di settore Geoffrey Moncada. Il Milan ha visionato Wesley Fofana dal vivo più volte e ne ha sempre ricavato indicazioni positive.

Il suo nome, dunque, è rimasto sul taccuino dei rossoneri, che avrebbero potuto affondare il colpo la prossima estate, vista la sempre più probabile partenza di Mateo Musacchio. L’operazione, come detto, rischia però di saltare in quanto, proprio nella giornata di ieri, Fofana ha prolungato il suo contratto con ‘Les Verts‘ fino al 30 giugno 2024, raddoppiando, per giunta, il proprio stipendio.

Se, dunque, Wesley Fofana fino a qualche mese fa poteva arrivare in rossonero per una decina di milioni di euro ed un ingaggio decisamente alla portata, adesso, per strapparlo al Saint-Etienne, si dovrà ragionare sulla base di almeno 20 milioni di euro di costi di cartellino più un impegno per l'ingaggio più che considerevole.