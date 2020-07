Calciomercato Milan – Riscatto e rinnovo a un passo! Le ultime / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Il settore giovanile del Milan continua a sfornare grandi talenti. Se spesso, però, si è affrettato l’arrivo in prima squadra “bruciandoli”, stavolta gestione praticamente perfetta per Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 che sta giocando questa stagione in Serie B, con la maglia del Pordenone, ad altissimi livelli. In 27 partite ha fornito 5 assist e segnato 3 gol. Numeri eccellenti, che hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui lo stesso Milan.

Il Pordenone ha un diritto di riscatto fissato a 2,2 milioni che vorrebbe esercitare, ma al momento del prestito il Milan ha voluto anche inserire un diritto di controriscatto fissato a 2,4 milioni, poco di più. La sensazione è che, dunque, il Milan possa pagare questi 200 mila euro di differenza per riportarlo alla base. Una volta che ciò sarà avvenuto, i rossoneri prolungheranno il contratto di Pobega, attualmente in scadenza nel 2022, così da blindarlo e alzarne il valore.

A quel punto spetterà a Ralf Rangnick osservarlo in allenamento e decidere se tenerlo in rosa per puntarci da subito o lasciarlo andare. Possibile nuovo prestito (nel caso in cui convinca almeno parzialmente in allenamento) o cessione definitiva, magari di nuovo con un diritto di riacquisto, a cifre più alte rispetto a quelle pattuite col Pordenone. Di certo i club interessati, come accennato, non mancano: piace molto ad Atalanta e Torino, che si sono già fatti avanti. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>