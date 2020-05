Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, la speranza rossonera | News

CALCIOMERCATO MILAN – ‘Calciomercato.com‘ ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, il cui accordo con il Milan scadrà, come noto, il 30 giugno 2021 e che, nei prossimi mesi, infiammerà il mercato in casa rossonera.

I tempi cristallizzati dell’estate post-coronavirus giocherebbero a favore del Milan, che attende un incontro con Mino Raiola, agente di Donnarumma, per delineare il futuro del giovane portiere, classe 1999: il procuratore vorrebbe portarlo in altre squadre, con ben altre ambizioni di vittoria.

La situazione, però, al momento è in stand-by: non c’è ancora stato neanche un faccia a faccia tra Raiola e lo stesso Donnarumma. Qualora il mercato per la stagione 2020-2021 venisse spostato al mese di settembre, il Milan avrebbe un margine di manovra più ampio per poter discutere del rinnovo.

Quel che è certo è che o Donnarumma rinnova il suo contratto, oppure sarà ceduto al miglior offerente: ora, comunque, c’è più tempo per ragionare sulla soluzione migliore per tutte le parti in causa. Il pensiero che filtra dal Milan è lo stesso dell’estate 2017, quando il rinnovo sembrava impossibile, eppure Gigio impose la sua volontà di restare anche dinanzi lo scontro tra Raiola e l’allora direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli.

Già, perché il cuore rossonero del ragazzo è un grandissimo fattore in questa trattativa. Il Milan, dunque, spera che, anche stavolta, il tifo e la fede del numero 99 per il Diavolo possa prevalere sugli interessi economici, comunque importanti. Entro la fine del campionato 2019-2020, qualora riprendesse, arriverà la svolta decisiva.

Il Milan si attende un passo deciso di Donnarumma verso il rinnovo; se ciò non accadesse, si verificherà l’addio, perché il fondo Elliott Management Corporation non può permettersi di mandare in fumo 50 milioni di euro di potenziale plusvalenza tra dodici mesi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>