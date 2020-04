CALCIOMERCATO MILAN – Rinnova e resta! Gazidis d’accordo / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Uno dei tanti giocatori con i quali bisognerà discutere del rinnovo di contratto è Zlatan Ibrahimovic, che ha firmato a gennaio per soli sei mesi e, a meno che non riesca a portare il Milan in Champions League e a far scattare quindi il rinnovo automatico, dovrà discutere con Ivan Gazidis il proprio futuro.

La sensazione è che entrambe le parti vogliano continuare insieme e, per questo, alla fine il rinnovo arriverà. Ovviamente bisognerà rivedere le cifre dopo la crisi da Coronavirus e così anche per il Milan tenere Ibrahimovic sarà un sacrificio leggermente meno pesante. Nella video news le ultime. Ma Gazidis blocca tutti i big, LEGGI SUBITO LA NOTIZIA >>>

