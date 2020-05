Calciomercato Milan – Rinnova col suo club e sfuma! / News

VIDEO MERCATO MILAN – Un pacchetto arretrato da rinnovare. Al centro dovranno arrivare almeno due difensori, con Mateo Musacchio invece destinato a salutare. A sinistra serve qualcuno che possa dare il cambio a Theo Hernandez e a destra probabilmente saluteranno sia Andrea Conti che Davide Calabria, con il Milan pronto a guadagnarci almeno 21,5 milioni.

Soldi che ovviamente verrebbero reinvestiti. Il primo nome per la corsia destra, come noto ormai, è Denzel Dumfries, capitano del PSV Eindhoven per il quale si dovranno sborsare almeno 12 milioni. L’olandese è considerato già un ottimo giocatore, pronto e potenziale titolare del Milan. Insieme a lui potrebbe arrivare un profilo più giovane e piace tantissimo Pierre Kalulu.

Classe 2000 di proprietà del Lione, non ha ancora firmato un contratto da professionista e a fine stagione sarà libero a parametro zero. Il Milan ci ha messo gli occhi addosso e spera di riuscire ad aggiudicarselo. I rossoneri sono ben messi nella trattativa, ma attenzione a possibili colpi di scena e di coda…

Il Lione, infatti, sta provando a rientrare in corsa, proponendo il rinnovo di contratto a Kalulu. Ovviamente il terzino francese potrà soppesare le varie offerte per poi decidere quale accettare e quale sia la migliore, economicamente e non solo. Il Milan è fiducioso, ma di certo la trattativa si complica rispetto a qualche giorno fa. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

