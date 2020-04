Calciomercato Milan – Retroscena Icardi: è stato vicino ai rossoneri | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto rivelato dalla redazione di ‘calciomercato.com‘, Mauro Icardi è stato davvero nei pensieri del Milan. La storia risale alla scorsa estate di calciomercato, quando l’Inter, club proprietario del suo cartellino, ha tentato il tutto per tutto per cederlo.

Icardi, centravanti argentino classe 1993, ha rifiutato qualsiasi soluzione, convinto di potersi rilanciare in nerazzurro malgrado gli fosse stato detto come non rientrasse nei progetti tecnici di Antonio Conte. In questa situazione, ha provato ad infilarsi il Milan che avrebbe mosso più di un passo per chiedere informazioni alla moglie-manager di Icardi, Wanda Nara.

L’idea del Milan era di acquistare Icardi in un’operazione di scambio che comprendesse il cartellino di Krzysztof Piatek, il quale, all’epoca, non riusciva ad intendersi con il tecnico Marco Giampaolo. E Wanda Nara, mesi dopo, non aveva smentito come ci fosse stata la concreta possibilità che il marito finisse in rossonero.

L’Inter, però, non ha voluto sentire ragioni e ha voluto evitare di rinforzare il Milan senza avere, magari, garanzie di incasso della somma desiderata (60-70 milioni di euro) o una contropartita tecnica che realmente convincesse lo staff tecnico nerazzurro. Ecco perché quando è nata l’opportunità PSG che, in qualche modo, accontentava l’Inter, è stato dato il via libera all’affare.

A fine stagione, però, non è detto che Icardi resti al PSG. Potrebbe tornare all’Inter, finire alla Juventus in un intricato giro di calciatori che coinvolgerebbe anche Miralem Pjanić o, addirittura, tornare una buona idea per l’attacco del Diavolo che perderà Zlatan Ibrahimović. CLICCA QUI PER TUTTE LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

