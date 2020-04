Calciomercato Milan – Reina ha deciso il suo futuro: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Pepe Reina, classe 1982, ex portiere di Barcellona, Liverpool, Villarreal, Bayern Monaco e Napoli, ha siglato un contratto triennale con il Milan nell’estate 2018, arrivato a parametro zero grazie all’ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli.

Inizialmente, Reina avrebbe dovuto essere il titolare del Diavolo, che avrebbe dovuto cedere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Poi, però, il numero 99 è rimasto ed a Reina non è rimasto che accontentarsi delle briciole: in una stagione e mezza in rossonero, l’estremo difensore iberico ha collezionato appena 13 presenze, tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, con 16 gol al passivo.

Ecco perché, nel gennaio scorso, Reina ha chiesto di poter essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità. Il calciatore si è trasferito in Inghilterra, per indossare la maglia dell’Aston Villa in Premier League. Al termine della stagione, però, Reina dovrebbe presumibilmente fare ritorno a Milano. Lo ha dichiarato in una recente intervista a ‘Repubblica‘, durante la quale ha anche manifestato la volontà di tornare a Napoli … ma non da calciatore.

“Tornare al Napoli in futuro? Da giocatore sarà dura. La mia carriera sta finendo, penso che il mio tempo nel calcio giocato terminerà dopo il prossimo anno al Milan. Come giocatore, dunque, non avrò possibilità. Magari potrei riuscirci da allenatore. Chissà, vedremo”, ha concluso Reina. Il quale, dunque, farà rientro al Milan per restarci e disputare l’ultima stagione da calciatore professionista. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>