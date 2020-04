VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il primo luglio, al Milan tornerà Pepe Reina, portiere spagnolo classe 1987, che da gennaio è in prestito all’Aston Villa. L’ex Napoli ha deciso di rimanere in rossonero solo per fare il titolare e non più come secondo. Ivan Gazidis è completamente d’accordo. Entrambe le ipotesi, però, sono possibili. Nella video news le ultime.

