VIDEO – Calciomercato Milan – Reijnders è atterrato in Italia | PM NEWS

Tijjani Reijnders è atterrato in Italia, il centrocampista olandese è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan

Dopo una lunga trattativa, Tijjani Reijnders è atterrato in Italia per firmare il contratto che lo farà diventare un giocatore del Milan. Dopo aver raggiunto l'accordo con l'AZ, operazione da 20 milioni più bonus, Reijnders è pronto a vestirsi di rossonero. Programmate per domani le visite mediche.