Calciomercato Milan – Rebic ha scelto: ecco svelato il suo futuro | News

CALCIOMERCATO MILAN – Ante Rebic, attaccante croato classe 1993, aveva iniziato il 2020 alla grande con 7 gol tra Serie A e Coppa Italia, diventando rapidamente capocannoniere stagionale del Milan in tutte le competizioni. Questo, addirittura, dopo aver trascorso una prima parte di esperienza rossonera da separato in casa, con pochissimi minuti sul campo e rare occasioni per mettersi in mostra.

Giunto al Milan nel corso dell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, nell’ambito di uno scambio di prestiti biennali, fino al 30 giugno 2021, con l’attaccante portoghese André Silva, finito all’Eintracht Francoforte, Rebic è stato oggetto di numerosi ‘rumors‘ di calciomercato negli ultimi giorni.

Questo perché Zvonimir Boban, suo connazionale, dirigente che tanto lo aveva voluto al Milan, è stato licenziato dal fondo Elliott Management Corporation in seguito a divergenze con l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Naturale sorgessero interrogativi sul futuro di Rebic.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, Rebic si sente fortemente legato al Milan, è grato alla squadra rossonera ed al tecnico Stefano Pioli per avergli concesso l’opportunità di rimettersi in gioco a stagione in corso dopo un inizio molto deludente e, pertanto, la sua idea, già trasmessa in Via Aldo Rossi, è quella di restare.

Rebic, dunque, vuole rimanere anche nella seconda stagione prevista dal suo prestito e vedere come andrà la seconda parte della sua avventura rossonera. Il Milan, dal canto suo, valuta iniziative per riscattarlo a titolo definitivo.

