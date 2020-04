VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Non è ancora detto, ma alla fine Ralf Rangnick potrebbe davvero arrivare al Milan, accettando il ruolo di manager. Sarebbe così attivo in prima persona sul calciomercato e avrebbe deciso di portare a termine almeno un colpo per reparto. Nella video news i nomi caldi in questo momento in ogni zona del campo.

