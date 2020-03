VIDEO MILAN – Non c’è pace per il Milan. Da alcune settimane, l’ambiente rossonero vive in una bufera: Zvonimir Boban ha rivelato un accordo con Ralf Rangnick, che lo ha portato a essere licenziato per giusta causa. Ivan Gazidis continua a smentire e Stefano Pioli, per il momento, continua a lavorare con (poche speranze) di conferma. Ma qual è la verità? Le ultime nella video news.

