Calciomercato Milan – Rangnick lo vuole, è vicinissimo! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Ci sono ormai pochi dubbi su chi sarà il protagonista del nuovo Milan fuori dal campo: Ralf Rangnick. Il tedesco entrerà a far parte della famiglia rossonera su forte volontà di Ivan Gazidis, che ci sta puntando tantissimo. L’attuale responsabile del gruppo Red Bull dovrebbe svolgere sia il ruolo di dirigente che di allenatore. Ciò che è sicuro è che sarà lui a scegliere i giocatori sul mercato.

Ecco perché ha già individuato alcuni profili da portare con sé nella nuova avventura. Uno di questi, probabilmente il più voluto, è Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese di proprietà del RB Salisburgo. Giovanissimo (classe 2000) è sotto la lente d’ingrandimento di mezza Europa. Piace a moltissimi club, tra cui anche Napoli e Lazio. Dopo un breve periodo in cui proprio i due club azzurri sembravano in vantaggio, però, il Milan è tornato in pole position.

Rangnick ha avviato i contatti con il giocatore, che più volte ha lasciato intendere il proprio gradimento per la destinazione: da like su Instagram a scambi di battute con i giocatori rossoneri. Rangnick lo ritiene una priorità assoluta ed è pronto a offrirgli un ruolo da protagonista nel Milan. Ovviamente, Szoboszlai è stato molto affascinato dalla proposta e sta dunque attendendo che si possa concretizzare il tutto. Da pagare ci sono 25 milioni di clausola rescissoria, che comunque il club di via Aldo Rossi è pronto a sborsare. Insomma, tutto lascia pensare che Szoboszlai sia davvero molto vicino. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>