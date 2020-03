VIDEO MILAN – Sembra essere Ralf Rangnick il prescelto per allenare il Milan il prossimo anno. Decisione di Ivan Gazidis, che ha messo i piedi in testa a Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Forse perché particolarmente colpito dall’ottimo lavoro svolto in passato. In questa video news tutti i giocatori che ha scoperto, che ha scelto e ha fatto crescere esponenzialmente.

