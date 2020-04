VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – In attesa di capire cosa farà Zlatan Ibrahimovic in futuro, il Milan cerca altri attaccanti e ha individuato un possibile colpo ideale: si tratta di Myron Boadu, giovane classe 2001 dell’AZ Alkmaar, autore di una stagione strepitosa. Boadu è il profilo perfetto di Ralf Rangnick, che lo vorrebbe in rossonero. Nella video news le ultime.

