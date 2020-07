Calciomercato Milan – Rangnick fiuta il colpaccio! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Un rinforzo in difesa servirà. Forse anche più di uno. Il Milan si prepara a rivoluzionare la rosa, nonostante il finale di stagione decisamente positivo finora. Con Ralf Rangnick in panchina e in dirigenza molti lasceranno e tanti arriveranno. Il pacchetto arretrato è uno di quelli che sarà più rivisto, anche in relazione al fatto che Mateo Musacchio dovrebbe partire e Simon Kjaer non è detto che rimanga.

L’obiettivo è sempre lo stesso: prendere giovani di talento, senza pagarli troppo. Almeno uno, però, dovrebbe essere già pronto per alti livelli, in modo da poter giocare titolare al fianco del capitano Alessio Romagnoli. Il problema, però, è il costo: difficile prendere giocatori di qualità e giovani, che siano già pronti per fare i titolari al Milan, senza pagarli molto.

Un esempio lampante è quello di Dayot Upamecano, centrale francese del RB Lipsia che, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2021 è valutato comunque 45 milioni. Ecco perché sarà molto difficile arrivarci e Rangnick ha dovuto trovare un “Piano B”, che ha un nome e un cognome: Wesley Fofana.

Classe 2000, anche lui francese, gioca nel Saint-Etienne. Nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti e nonostante la giovanissima età ha totalizzato 23 presenze, segnando anche 2 gol. Considerato un talento cristallino, è finito nel mirino degli scout rossoneri, mentre Rangnick lo voleva già un anno fa in Germania. Fofana ha il contratto in scadenza nel 2024, ma visto il momento difficile per i club francesi e la giovane età il Milan spera di strapparlo per 5,4 milioni circa, magari aggiungendo bonus. Il manager tedesco ha scelto: se non sarà Upamecano, diventerà Fofana la prima scelta del Milan. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>