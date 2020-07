Calciomercato Milan – Rangnick con Pioli, perché no? Il commento | VIDEO

VIDEO MILAN – I rossoneri hanno sbancato l’Olimpico biancoceleste: 0-3 in casa della Lazio ed il tecnico Stefano Pioli che, così, ha rinforzato la propria posizione sulla panchina del Milan per la prossima stagione. Andrea Di Caro, vice direttore de ‘La Gazzetta dello Sport‘, ha commentato, tra i tanti temi dibattuti in studio con Fabio Russo, anche il successo del Diavolo di Pioli a Roma. E se l’allenatore emiliano restasse in rossonero anche con l’arrivo di Ralf Rangnick? Vediamo il video …

