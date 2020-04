VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il Barcellona ha deciso di salutare Ivan Rakitic, centrocampista croato classe 1988 che ha il contratto in scadenza nel 2021. Tra le pretendenti c’è anche il Milan, con Ivan Gazidis che sarebbe pronto a uno strappo alla regola dei giovani per un fuoriclasse come Rakitic. Ovviamente sarebbe a prezzo di saldo. Nella video news le ultime.

