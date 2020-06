Calciomercato Milan – Raiola propone Boadu: ecco quanto costa | News

CALCIOMERCATO MILAN – Al di là quelle che saranno le decisioni sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 il cui contratto con il Milan scadrà al termine dell’attuale stagione, il Diavolo, per l’annata 2020-2021, ha intenzione di aggiungere al proprio reparto offensivo almeno un elemento giovane e di qualità.

Il preferito del club di Via Aldo Rossi, come noto, è Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo che il Real Madrid potrebbe concedere con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Le cifre per l’acquisto dell’ex Eintracht Francoforte, però, rischiano di essere troppo alte per le casse del Milan.

Motivo per cui si tengono in caldo delle alternative. Una di queste, proposta dal suo agente Mino Raiola, corrisponde al nome di Myron Boadu, classe 2001, talento olandese dell’AZ Alkmaar, autore di 20 gol e 13 assist in 39 gare tra Eredivisie, Europa League e coppa nazionale nell’ultima stagione.

Boadu, per età, talento ed ingaggio si sposa alla perfezione con i parametri dettati dal fondo Elliott Management Corporation per il nuovo corso del Milan. Ma quanto costerebbe vestire di rossonero il nativo di Amsterdam? L'AZ Alkmaar, per cedere Boadu, chiede almeno 25 milioni di euro in contanti.