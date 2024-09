Calciomercato – Rabiot svincolato, ecco perché il Milan non lo prende | VIDEO

Adrien Rabiot, obiettivo di calciomercato del Milan, è svincolato eppure i rossoneri non hanno intenzione di prenderlo. Luca Bianchin spiega

Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, è uno svincolato di lusso dopo gli anni al PSG e alla Juventus, ma il Milan - nonostante l'avesse inserito tra gli obiettivi del suo calciomercato estivo - non ha presentato offerte per prenderlo nonostante l'infortunio di Ismaël Bennacer. Ecco il motivo nel video di Luca Bianchin per 'La Gazzetta dello Sport'