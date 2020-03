VIDEO MILAN – Una pausa forzata che può tornare utile al Milan per sistemare alcune faccende. Per esempio, ci sono quattro giocatori, i migliori al momento probabilmente, che hanno un futuro precario al momento. Gianluigi Donnarumma in primis, ma anche il capitano Alessio Romagnoli, la scoperta Theo Hernandez e l’uomo del momento Ante Rebic. Bisogna blindarli al più presto. Le ultime nella video news.

