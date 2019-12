VIDEO – Quando Ibrahimovic diceva: “Io finito? Mi sto appena riscaldando”

VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è tornato al Milan alla veneranda età di 38 anni. Era dato per finito già all’epoca del PSG, dove si trasferì nel 2012 proprio dal club di Via Aldo Rossi. Lui rispose con questo video a tutti i suoi detrattori.

Ecco, tradotte, le parole di Ibrahimovic: “E così pensate che io sia finito, che la mia carriera finirà presto: non mi conoscete. Per tutta la mia vita ho dovuto combattere, nessuno credeva in me. Così ho dovuto credere in me stesso. Qualcuno voleva distruggermi, ma mi ha solo reso più forte. Altri hanno voluto sfruttarmi, ma mi hanno solo reso più intelligente. Ed adesso pensate che io abbia finito? A tutti voi, ho soltanto una cosa da dire: non sono come voi, perché non sono voi. Io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto appena riscaldando …”.

