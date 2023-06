Calciomercato Milan – Pulisic: curiosità e lo stile di gioco | VIDEO

Il Milan, per questo calciomercato estivo, ha messo nel mirino Christian Pulisic, classe 1998, centrocampista offensivo del Chelsea. Il video

Il Milan è alla ricerca, in questo calciomercato estivo, di un esterno destro offensivo che, all'occorrenza, possa fare anche il trequartista. L'identikit perfetto di Christian Pulisic, classe 1998, ex Borussia Dortmund e in forza al Chelsea. In questo video di 'GazzettaTV' conosciamo meglio il giocatore statunitense con passaporto croato: curiosità, stile di gioco e tutto ciò che non sai su di lui!