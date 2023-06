Calciomercato Milan – Con i nuovi acquisti Diavolo più giovane | VIDEO

Il Milan ha intenzione di rivoluzionare la propria squadra nel calciomercato estivo. Ecco come giocherebbe oggi il Diavolo di Stefano Pioli

Il Milan di Stefano Pioli ha intenzione di rivoluzionare, o quasi, la squadra nel corso di questo calciomercato estivo. Quasi fatta per Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea, in dirittura d'arrivo Luka Romero dalla Lazio. Obiettivi sicuri Tijjani Reijnders e Gianluca Scamacca. Ecco, dunque, in questo video di 'GazzettaTV', come giocherebbe oggi il Diavolo se comprasse questi giocatori