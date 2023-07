Calciomercato – Quattro nuovi: oggi il Milan giocherebbe così | VIDEO

Ecco come giocherebbe il Milan se il calciomercato estivo finisse oggi. Tra colpi già ufficializzati e quelli in arrivo, la formazione

Il Milan di Stefano Pioli è una delle squadre più attive nel calciomercato estivo. Sono andati via tanti calciatori, due sono già arrivati in via ufficiale (Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek), altri sono in fase di definizione (Luka Romero), mentre per altri giocatori (Yunus Musah, Tijjani Reijnders, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze) i negoziati sono a buon punto. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', come giocherebbe oggi il Diavolo mettendo almeno quattro nuovi acquisti nella formazione titolare