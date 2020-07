Calciomercato Milan – Prima scelta di Rangnick, si accelera / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Un Milan formato Ralf Rangnick. Il manager tedesco, prossimo a diventare rossonero a tutti gli effetti, sta già lavorando intensamente per costruire la sua squadra. Praticamente carta bianca per lui, che ovviamente sta provando ad affidarsi a giocatori che già conosce bene e con cui ha già lavorato, come per esempio Dominik Szoboszlai, esterno perfetto per il calcio del tedesco. Rangnick, come noto, ama giocare col 4-4-2: il che significa che vuole due punte che possano giocare insieme davanti.

Perciò al Milan servirà ampliare il pacchetto offensivo che, con l’addio di Zlatan Ibrahimovic praticamente certo, si ritroverebbe composto solo da Rafael Leao e Ante Rebic. Serviranno almeno due innesti: un centravanti di peso, come può essere Luka Jovic, e una seconda punta. Per questo ruolo, la prima scelta di Rangnick è Patrik Schick. Il ceco è tornato alla Roma, dopo il prestito al RB Lipsia proprio di Rangnick.

Schick ha fatto molto bene in Bundesliga, segnando 10 gol, ma il prezzo fissato per il riscatto è stato ritenuto troppo alto e dunque ha fatto ritorno in giallorosso. Rangnick, però, dopo averlo voluto ne è rimasto anche piacevolmente colpito e sarebbe pronto a portarlo anche al Milan. I contatti con la società capitolina si sono intensificati. Il prezzo è di 25 milioni. Sarebbe un innesto giovane (1996) e di qualità, adatto al calcio di Rangnick. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>