Calciomercato Milan – Prende quota l’ipotesi Luís Maximiano | News

CALCIOMERCATO MILAN – Nel caso in cui, al termine di questa stagione, il Milan si trovasse costretto a vendere il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e per il quale ancora non si trova un accordo per il rinnovo, la società rossonera dovrebbe reperire un nuovo estremo difensore sul mercato estivo.

Detto dell’interesse, forte, del Milan per Juan Musso, classe 1994, argentino dell’Udinese, c’è da registrare quanto riferito questa mattina dal quotidiano ‘A Bola‘, che ha spiegato come il Diavolo abbia intensificato i contatti per Luís Maximiano, classe 1999, portiere dello Sporting Lisbona che, in stagione, ha giocato 23 gare tra campionato e coppe subendo 30 reti.

Per Luís Maximiano, estremo difensore portoghese molto promettente, il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro al fine di convincere lo Sporting a mollare il suo talento, seguito con interesse anche dall’Inter. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>