Calciomercato Milan – Possibile nuovo tentativo per Dani Ceballos | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come si ricorderà la passata estate il Milan aveva seguito e trattato Dani Ceballos, classe 1996, centrocampista offensivo spagnolo di proprietà del Real Madrid. Il giocatore, poi, ha scelto di trasferirsi in Inghilterra, all’Arsenal, con la formula del prestito secco fino al termine dell’attuale stagione.

Mikel Arteta, manager dei ‘Gunners‘, ha detto di essere molto contento del rendimento di Dani Ceballos con l’Arsenal: finora, in stagione, il calciatore iberico ha totalizzato 32 gare tra Premier League, Europa League e coppe nazionali, siglando 2 gol e fornendo 2 assist per i compagni.

Dani Ceballos potrebbe restare a Londra qualora l’Arsenal versasse al Real Madrid 30 milioni di euro, ma, secondo quanto riporta la stampa britannica, questa eventualità si allontana poiché appare difficile che i ‘Gunners‘ possano qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Il giocatore, quindi, potrebbe tornare a Madrid per poi salpare verso altri lidi. Milan e Valencia, secondo quanto riferito dal 'Sun', sono i club che potrebbero avanzare un'offerta per Dani Ceballos, elemento di indubbio talento ancora alla ricerca della continuità di rendimento.