Calciomercato Milan – La possibile formazione per il 2023-2024 | VIDEO

Ecco una possibile formazione del Milan per la stagione 2023-2024 con gli obiettivi di calciomercato del Diavolo di Stefano Pioli. Il video

Il Milan è già in pieno calciomercato. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, trattano Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Daichi Kamada (si svincolerà dall'Eintracht Francoforte) ma non soltanto. Nel mirino anche un esterno destro ed almeno una punta. Vediamo insieme, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', una possibile formazione rossonera per la stagione 2023-2024 considerando qualche nuovo acquisto