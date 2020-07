Calciomercato Milan – Piace Schick: Paquetá verso la Roma? | News

CALCIOMERCATO MILAN – La scorsa estate Patrik Schick era passato dalla Roma al RB Lipsia con la formula del prestito oneroso (circa 4 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro: il giocatore ha prolungato il contratto con i ‘Tori Rossi‘ fino al termine dell’attuale stagione, per disputare la Champions League ma è molto improbabile che possa restare in Germania.

Il RB Lipsia, infatti, non vuole versare alla Roma quanto pattuito e cerca un forte sconto. I giallorossi, alle prese con un bilancio da sistemare, quindi, dovrebbero riaccogliere Schick a Trigoria per poi piazzarlo al miglior offerente. La società in questione potrebbe essere il Milan che, come noto, è tornato sulle tracce di Schick poiché il ceco, classe 1996, piace a Ralf Rangnick, futuro manager rossonero.

Era stato proprio Rangnick, infatti, a volere Schick a Lipsia la scorsa estate ed ora vorrebbe averlo anche a Milano, per metterlo al fianco di Luka Jovic, primo obiettivo del Diavolo per l’attacco della stagione 2020-2021. Il valore di mercato di Schick, autore di 10 gol in Bundesliga con la squadra di Julian Nagelsmann, si attesta, come detto, intorno ai 28-30 milioni di euro. Milan e Roma potrebbero venirsi incontro con uno scambio.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, infatti, Schick potrebbe andare al Milan in cambio del trasferimento, nella Capitale, del centrocampista brasiliano Lucas Paquetá, non indispensabile per Rangnick. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>