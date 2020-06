Calciomercato Milan – Piace Diatta, ma quante rivali per lui! | News

CALCIOMERCATO MILAN – Vi abbiamo parlato, nei mesi scorsi, dell’interesse del Milan nei confronti di Krépin Diatta, classe 1999, esterno offensivo senegalese di proprietà del Bruges ed autore di 8 gol e 4 assist in 34 gare tra campionato e coppe (europee e nazionali) nell’ultima stagione con i nerazzurri.

L’interesse del Milan per Diatta è stato anche reso noto ufficialmente dal suo entourage, che ha ricordato come un possibile approdo di Diatta in rossonero fosse da considerare “una pista seria“, nonostante, ovviamente, il calciatore, sotto contratto con il club belga fino al 30 giugno 2024, sia un elemento che piace molto in Europa.

In particolare, come evidenziato da ‘calciomercato.com‘, Diatta è corteggiato da moltissime società nella Bundesliga tedesca. Il suo nome è stato scritto sul taccuino degli osservatori di mercato di TSG Hoffenheim, Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach: dove finirà il rapido attaccante africano? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>