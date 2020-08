Calciomercato Milan – Piace de Paul: i costi dell’operazione | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sebbene sembri molto vicina la chiusura della trattativa per Brahim Díaz del Real Madrid, il Milan, per quanto concerne il settore dei trequartisti, continua a seguire anche Rodrigo de Paul.

Classe 1994, di proprietà dell’Udinese, de Paul ha totalizzato 7 gol e 7 assist in 35 gare tra Serie A e Coppa Italia nell’ultima stagione. Giocatore duttile, fantasioso ma eclettico, in grado di giocare anche da mezzala, de Paul piace tanto al Milan quanto alla Juventus.

Ma quanto costerebbe, eventualmente, l’operazione de Paul per le casse del Milan? Il calciatore sudamericano, attualmente, è sotto contratto con il club della famiglia Pozzo fino al 30 giugno 2024. L’argentino, ex Racing Club e Valencia, percepisce 800mila euro netti l’anno ad Udine.

Per il Diavolo, dunque, non sarebbe un problema offrire al ragazzo, assistito da Agustín Jiménez, in ottimi rapporti con ‘Casa Milan‘, un ingaggio di 1,5-2 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2025. Il problema è costituito dalle richieste, altissime, che l’Udinese fa del suo talento.

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha rivelato come, al momento, non ci siano offerte per de Paul. Il quale, comunque, a differenza di Juan Musso e Kevin Lasagna, è da considerare sul mercato. Lui stesso giudica conclusa la sua esperienza in Friuli. Il club bianconero, comunque, non lo lascerà partire per meno di 30-35 milioni di euro.

Cifra alta, che potrebbe essere ‘ammorbidita’, magari, con l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare (Rade Krunić?). Il nome di de Paul, quindi, potrebbe tornare in auge, in orbita rossonera, sul finire della sessione di calciomercato, quando, magari, il Diavolo avrà conquistato l’accesso ai gironi di Europa League. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>