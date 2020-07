Calciomercato Milan – Piace Boga, ma in prima fila c’è il Napoli | News

CALCIOMERCATO MILAN – Jérémie Boga, classe 1997, esterno offensivo francese, è esploso in questa stagione con il Sassuolo di Roberto De Zerbi: per lui 11 gol e 4 assist in 30 gare tra Serie A e Coppa Italia.

Un rendimento fenomenale per Boga, che il Sassuolo aveva acquistato per appena 3,5 milioni di euro dal Chelsea nel luglio 2018 e per il quale, non molto tempo fa, ha provveduto a trovare un accordo con i ‘Blues‘ per eliminare il diritto di riacquisto che i londinesi vantavano, fissato a 16 milioni di euro.

Presumibilmente, al termine dell’attuale stagione sportiva, Boga verrà ceduto al miglior offerente. Si è parlato molto dell’interesse del Milan sul calciatore ma, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, al momento, nonostante il gradimento alla destinazione rossonera espresso dal ragazzo attraverso il suo entourage, Boga non rappresenta una priorità per il club di Via Aldo Rossi.

È, invece, il Napoli ad essere in pole position per il calciatore transalpino: rifiutata la prima offerta di 25 milioni di euro, per metterlo alle dipendenze di Gennaro Gattuso il direttore sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, dovrà arrivare almeno a 35 milioni di euro per convincere Giovanni Carnevali a cedergli Boga.