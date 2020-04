Calciomercato Milan – Pericolosa concorrente per Upamecano | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come vi raccontiamo ormai da tempo, il Milan ha messo nel mirino Dayot Upamecano, classe 1998, difensore centrale francese che, dalla stagione 2017-2018, è un perno della difesa del RB Lipsia, compagine di vertice della Bundesliga tedesca.

Upamecano è stato portato a Lipsia dal RB Salisburgo ed è una delle grandi scoperte di Ralf Rangnick, tecnico che, nella prossima stagione, dovrebbe sedere sulla panchina rossonera. Un punto in più in favore del club di Via Aldo Rossi nella corsa al cartellino del Nazionale Under 21 transalpino, che si preannuncia comunque irta e ricca di ostacoli.

Non fosse altro per il prezzo che il RB Lipsia fa di Upamecano, non meno di 45 milioni di euro, e per la concorrenza, in Germania, del Bayern Monaco. In Inghilterra, però, scrivono che anche il Manchester City di Pep Guardiola, alla ricerca di un nuovo difensore centrale, si stia facendo sotto per il numero 5 dei ‘Tori Rossi‘.

Dinanzi lo strapotere economico dei ‘Citizens‘ il Milan potrebbe fare ben poco. Ma non è detta l’ultima parola. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>