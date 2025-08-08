Calciomercato Milan, perché Hojlund può tornare al top con Allegri | VIDEO

Il Milan è interessato a prendere Rasmus Hojlund dal Manchester United in questo calciomercato estivo. Meglio di Dušan Vlahović? Il video

Il Manchester United ha dato una prima apertura all’uscita in prestito di Rasmus Hojlund. Il Milan è sull'attaccante, che è più facile da raggiungere rispetto a Dušan Vlahović in questa sessione estiva di calciomercato. 'La Gazzetta dello Sport' ha messo a confronto i due centravanti: ecco perché i numeri inferiori del danese nella scorsa difficile stagione a Old Trafford ingannano. Ecco il video