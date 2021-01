Calciomercato Milan – Pedullà: “Simakan, il prezzo è giusto” | VIDEO

Calciomercato Milan: il punto di Pedullà sul francese

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – I rossoneri sono vicini a prendere Mohamed Simakan, classe 2000, difensore francese dello Strasburgo. È lui il prescelto di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, per rinforzare la retroguardia del tecnico Stefano Pioli.

Il Milan punta Simakan perché giovane, di prospettiva, ma già pronto per vivere alle spalle di Simon Kjær ed Alessio Romagnoli, mentre studia da titolare. Il punto a cura del giornalista Alfredo Pedullà in questo video per la redazione de 'La Gazzetta dello Sport'.