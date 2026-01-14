Calciomercato Milan, pazza idea Goretzka per l’estate | VIDEO

Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, potrebbe approdare al Milan nella finestra estiva di calciomercato. Il punto

Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista della Germania, è in scadenza di contratto (30 giugno) con il Bayern Monaco e potrebbe approdare al Milan nella prossima finestra estiva di calciomercato. Ecco il punto sul possibile approdo dell'ex Bochum e Schalke 04 alla corte di Massimiliano Allegri nel video di 'Super Blitz', rubrica de 'La Gazzetta dello Sport' sul mercato