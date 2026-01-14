PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Milan, pazza idea Goretzka per l’estate | VIDEO

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, pazza idea Goretzka per l’estate | VIDEO

desc img
Daniele Triolo
14 gennaio

Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, potrebbe approdare al Milan nella finestra estiva di calciomercato. Il punto

Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista della Germania, è in scadenza di contratto (30 giugno) con il Bayern Monaco e potrebbe approdare al Milan nella prossima finestra estiva di calciomercato. Ecco il punto sul possibile approdo dell'ex Bochum e Schalke 04 alla corte di Massimiliano Allegri nel video di 'Super Blitz', rubrica de 'La Gazzetta dello Sport' sul mercato