VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Nostalgia canaglia. In un momento di sosta dal campionato, torna a parlare Pato, che al Milan ha esordito giovanissimo e che poi si è un po’ perso per strada. Ora è al San Paolo, ma non esclude di tornare un giorno. Nel frattempo esprime il proprio parere sul Milan di oggi, dalla dirigenza ai giocatori. Ecco le sue parole.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android