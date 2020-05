Calciomercato Milan – Parla il direttore sportivo: “Andrà via” / News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Una rivoluzione che andrà a interessare tutta la società. Dalla dirigenza all’allenatore fino alla squadra. Per il Milan si avvicina l’ennesimo anno zero. Il mercato sarà ancora una volta scoppiettante, ma stavolta, a differenza di quanto visto per esempio nell’estate 2017 con Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, non ci saranno colpi a cifre alte: solo giovani di prospettiva e a basso costo. Salvo forse un paio di profili.

Di certo non si può pensare di spendere poco per l’attaccante nel caso di addio di Zlatan Ibrahimovic: servirà un grande acquisto che possa garantire gol, a meno che non si voglia puntare su un parametro zero come Edinson Cavani, che lascerà il Paris Saint-Germain, o Dries Mertens, che lascerà il Napoli. Stesso discorso per il difensore centrale.

Il Milan saluterà Mateo Musacchio e cerca qualcuno che possa giocare titolare al fianco del capitano Alessio Romagnoli. Confermato Simon Kjaer come riserva, recuperato Leo Duarte e con Matteo Gabbia come primo rincalzo, i rossoneri sono a caccia di un profilo giovane, ma già pronto per giocare ad alti livelli e a dare sicurezza. Difficile trovare qualcuno a basso costo. Uno dei nomi più caldi è quello di Dayot Upamecano.

Francese, classe 1998, gioca nel RB Lipsia. Ovviamente è uno dei preferiti di Ralf Rangnick, che lo vorrebbe portare con sé. Il contratto con il club tedesco è in scadenza nel 2021 e per questo la cessione non è da escludere. Il club, come confermato dal direttore sportivo Markus Krosche, non ha intenzione di perderlo a zero, essendo uno dei migliori della rosa. Nonostante ciò, il Lipsia non ha intenzione di fare sconti particolarmente consistenti: c’è la consapevolezza che Upamecano piace a tenti club e che quindi si può tenere un prezzo alto. La richiesta è di 45 milioni. Se il Milan vuole lui in difesa, dovrà investire una parte consistente del proprio budget. Per tutte le parole del DS del Lipsia LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓