Calciomercato Milan – Paqueta verso la Fiorentina? Le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri sera, al ‘Via del Mare‘, in occasione del successo roboante in casa del Lecce, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha inserito il centrocampista brasiliano Lucas Paqueta soltanto nel finale di gara, a risultato ampiamente acquisito.

Ennesima bocciatura, quindi, per l’ex Flamengo, il quale, giunto al Milan nel gennaio 2019 per quasi 45 milioni di euro bonus inclusi, non ha mai fatto la differenza, collezionando tante ammonizioni, pochi assist e soltanto un gol. Naturale pensare che, a fine stagione, Paqueta possa essere ceduto.

‘Calciomercato.com‘ ha ricordato come Paqueta rappresenti l’obiettivo primario della Fiorentina per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il club presieduto da Rocco Commisso vorrebbe chiudere il colpo, ma, per il momento, non intende versare al Milan quanto richiesto per il suo numero 39.

Il Diavolo, infatti, per cedere Paqueta, pretende almeno 30 milioni di euro, onde evitare pericolose minusvalenze in bilancio.