Calciomercato Milan – Panchina: Pioli, in bilico, spacca la società

Calciomercato Milan – Torna a scricchiolare la panchina di Stefano Pioli, genio della tattica nel primo tempo del derby, allenatore mediocre nel secondo. Il calcio è così: è fatto di eccessi. Passi dalle stelle alle stalle nell’arco anche di 15 minuti, quelli dell’intervallo di Inter-Milan. E’ lì che è cambiato tutto. La squadra si è incomprensibilmente sgonfiata, svuotata, e i 4 gol subiti da Romagnoli e compagni hanno cancellato in un sol colpo quanto di buono aveva pazientemente costruito il tecnico ex Bologna, Inter e Fiorentina, per niente supportato dal mercato invernale, Ibrahimovic a parte. E ora via col solito bailame di nomi per la prossima stagione, piena di incognite, da ogni punto di vista.

Ivan Gazidis punta su Ralf Rangnick, ex allenatore del Lipsia e ora dt della Red Bull in Brasile e Stati Uniti, o su Marcelino, ex Valencia e Villarreal. Maldini boccia Rangnick, spiazzando tutti, e conferma Pioli, anche se non tramontano i sondaggi per Liverani e De Zerbi. Sullo sfondo rimane invece Massimiliano Allegri o addirittura, evoca oggi La Repubblica, Pep Guardiola, ma solo in caso di cambio di proprietà e arrivo di Bernard Arnault con la sua LVMH, il colosso del lusso francese. In attesa ovviamente di nuove candidature: dal sogno Pochettino al solito Wenger, al plurievocato Gasperini.

Un caos totale che, come spesso accaduto negli ultimi anni, sottolinea la netta frattura interna fra le varie componenti societarie. Chi vuole quello, chi vuole quell’altro. Si fa così, si fa cosà. Progetto giovani, servono i vecchi.

A queste voci, chiaramente, seguono quelle sull’assetto societario, con Braida e Sartori possibili nuovi D.S. e un rimpasto ancora tutto da capire. Anche perché Gazidis è in scadenza di contratto, a giugno. Siamo sicuri al 200% che resti? Chissà. I risultati sportivi non sono dalla sua parte, quelli commerciali nemmeno. Anche Elliott attende l’arrivo di nuovi sponsor e freme. Il suo rinnovo passa da lì. Intanto, di Milan, ha parlato l’agente di Marcelino. Continua a leggere>>