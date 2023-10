Calciomercato Milan – Alla scoperta dell’obiettivo Ouédraogo | VIDEO

Assan Ouédraogo, classe 2006, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Conosciamo meglio il centrocampista dello Schalke 04 nel video

Per le prossime sessioni di calciomercato il Milan ha messo nel mirino il giovanissimo Assan Ouédraogo, classe 2006, centrocampista in forza allo Schalke 04, compagine della 2. Bundesliga. In questo video della redazione di 'GazzettaTV', dunque, conosciamo meglio il giocatore tedesco originario del Burkina Faso: caratteristiche tecniche e curiosità sul numero 43 dei 'Knappen'!