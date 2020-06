Calciomercato Milan – Operazione fattibile: ecco come! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – La difesa è sicuramente uno dei reparti che dovranno essere maggiormente ritoccati dal Milan nel prossimo mercato. Servono almeno due rinforzi, considerando anche il probabile addio di Mateo Musacchio, a un anno dalla scadenza e dal quale il Milan conta di ricavare almeno 9 milioni. Gli obiettivi sono giovani di talento, ma se uno potrà essere anche inesperto, l’altro deve essere già pronto per giocare titolare ad alti livelli al fianco del capitano Alessio Romagnoli.

Per quest’ultimo ruolo la prima scelta sembra essere quella di Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina classe 1997. Giovane, già esperto in Serie A e soprattutto di grande talento. Il serbo piace molto a Ralf Rangnick che lo ha messo in cima alla lista. La Fiorentina, però, non ha intenzione di lasciarlo andare facilmente e spara alto: 35 milioni. Il Milan lo valuta invece 24 e punta ad abbassare le pretese viola e andarci incontro con bonus.

Tuttavia, la distanza è ancora molto ampia e così il Milan potrebbe pensare all'inserimento di Paquetà. Il brasiliano piace molto al club di Firenze, che continua a sondarlo e ci era stato vicino a gennaio. Il Milan lo valuta 22,5 milioni, ma se le pretese della Fiorentina non dovessero abbassarsi potrebbe alzare il prezzo e puntare allo scambio. In favore dei viola ci sarebbero anche 1,5 milioni di differenza, che però andrebbero al Partizan. La Fiorentina è molto interessata a Paquetà e questa potrebbe dunque essere la soluzione per far contenti tutti, visto anche che per il Milan il brasiliano è in uscita.

