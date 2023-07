Milan, ecco Okafor: il suo gol al Diavolo in Champions League | VIDEO

Il Milan sta prendendo Noah Okafor in questo calciomercato estivo. L'attaccante svizzero segnò ai rossoneri in Champions League l'anno scorso

Il Milan sta chiudendo in queste ore l'acquisto di Noah Okafor, classe 2000, attaccante svizzero dal RB Salisburgo. Come si ricorderà, il giocatore aveva segnato, lo scorso 6 settembre 2022, in occasione di Salisburgo-Milan 1-1, nel giorno della prima gara del Girone E della Champions League 2022-2023. Una partita che, poi, i rossoneri risollevarono grazie a un gol di Alexis Saelemaekers. Rivediamo tutto!