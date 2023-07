Calciomercato Milan – Agresti: “Okafor è una scommessa” | VIDEO

Il Milan ha piazzato un altro colpo di calciomercato con Noah Okafor, prelevato dal RB Salisburgo per 14 milioni di euro. Il video

Il Milan di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, solerti dirigenti rossoneri, ha piazzato un altro colpo di calciomercato nelle ultime ore. Preso, infatti, in maniera molto celere, Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000, prelevato dal RB Salisburgo per 14 milioni di euro, che il Diavolo seguiva da oltre un anno. Stefano Agresti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', però, non appare molto convinto della bontà dell'acquisto rossonero. Ecco il video