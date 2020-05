Calciomercato Milan – Offerta rossonera da 10 milioni: rifiutata! / News

VIDEO MERCATO MILAN – Si parte sempre da difesa e centrocampo. Quando si deve costruire una squadra, sono questi i due reparti fondamentali dove mettere mani. E se il Milan a centrocampo si prepara a una piccola rivoluzione, in difesa può dire di essere già abbastanza coperto. Tuttavia, serviranno pochi ritocchi, ma importanti: serve un centrale titolare da mettere al fianco del capitano Alessio Romagnoli e un altro difensore che possa essere un valido sostituto. Tutti e due, comunque, saranno molto giovani.

Le idee di Ralf Rangnick e della società sono molto chiare: puntare su profili molto giovani a basso costo, destinati a diventare campioni e che possano rendere al meglio, rivalutandosi. Il primo nome è stato già individuato e l’affare è praticamente concluso, ora si va a caccia del secondo profilo. Il nome nuovo è quello di Eduardo Quaresma.

Difensore classe 2002 dello Sporting Lisbona, piace molto al Milan, tanto da spingere i rossoneri a presentare già una ricca offerta al club portoghese. Il Milan ha inviato una proposta da 10 milioni per assicurarsi il baby fenomeno, ma la richiesta è stata rispedita al mittente. Quaresma, omonimo dell’ex Inter, ha una clausola da 25 milioni e solo per quella cifra lo Sporting lo lascerà andare, ma solo perché costretto.

A dire la verità, anche se qualche club dovesse decidere di offrire i 25 milioni non sarebbe così sicuro di ottenere il sì di Quaresma, che ha già rifiutato l’Atletico Madrid, pronto a offrirgli un lungo e ricco contratto. Prima del Milan ci aveva provato anche l’Inter, ma senza successo. Quaresma, appena 18enne, non ha intenzione di cambiare squadra per ora e, anzi, è pronto a rinnovare fino al 2025 il contratto in scadenza nel 2021, modificando anche la clausola rescissoria. Insomma, il Milan ci ha provato, ma con ogni probabilità dovrà cambiare obiettivo. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

