Calciomercato Milan – Offerta respinta: niente da fare! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Il lavoro di Ralf Rangnick è approfondito e specifico. Sembra un uomo solo al comando, ma in realtà si basa su uno staff molto numeroso, composto da professionisti che si occupano ognuno di uno specifico dettaglio. Soprattutto, si basa su una rete di osservatori importantissima. E a una rete di osservatori del genere non poteva sfuggire certamente Eduardo Quaresma.

Classe 2002, è un giovanissimo difensore dello Sporting Lisbona. Si è messo in mostra nelle giovanili senza mai esordire in prima squadra, ma le sue qualità sono già evidenti, tant’è vero che il club lusitano lo ha blindato con una clausola rescissoria da 25 milioni (cifra importantissima per un appena 18enne che non ha mai esordito in prima squadra).

Più squadre hanno tentato un assalto: dall’Inter all’Atletico Madrid, sono tutte tornate a mani vuote. Lo Sporting non fa sconti e, in più, Eduardo Quaresma non vorrebbe lasciare Lisbona, dove è convinto di dover e poter crescere ancora tantissimo. Insomma, non vuole accelerare troppo i tempi. Nei giorni scorsi ci ha provato anche il Milan, che ha presentato un’offerta da 10 milioni comprensivi di bonus e contropartite. Anch’essa rispedita al mittente.

Il contratto attuale di Eduardo Quaresma (semplice omonimo dell’ex nerazzurro) è in scadenza nel 2021 e il Milan è ovviamente alla finestra, pronto a sfruttare un’eventuale passo indietro. Se non si raggiungesse l’accordo tra le parti, i rossoneri potrebbero davvero approfittarne. Il problema è che c’è assoluta sintonia tra club e giocatore e il rinnovo sembra proprio alle porte, con anche la modifica della clausola rescissoria. Insomma, arrivare a Eduardo Quaresma è davvero complicato. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

