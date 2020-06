Calciomercato Milan – Offerta del PSG per un vecchio pallino / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Nel corso dell’estate 2018 uno dei tormentoni di mercato è stato quello legato a Sergej Milinkovic-Savic. Il sergente, reduce da grandi stagioni alla Lazio, era finito al centro di voci secondo cui avrebbe potuto cambiare aria. Il Milan, appena passato a Elliott, fiutava il grande colpo e soprattutto Leonardo ha provato a portarlo in rossonero, dopo aver più volte detto di stimarlo particolarmente.

La trattativa era poi stata confermata, ma ovviamente non è mai andata in porto. Il Milan non ha soddisfatto le richieste di Claudio Lotito, che se l’è tenuto stretto. Ora la Lazio vola in classifica e ovviamente gran parte del merito è di Milinkovic-Savic. A fine stagione, però, potrebbe davvero arrivare l’addio. Ora il Sergente vuole alzare il livello e i biancocelesti potrebbero aver bisogno di liquidità dopo la crisi da Coronavirus.

Ecco, dunque, che Leonardo è tornato alla carica. Secondo le ultime notizie, il dirigente brasiliano del Paris Saint-Germain avrebbe presentato un’offerta da 60 milioni alla Lazio per Sergej. Ancora un’offerta troppo bassa, anche visto che sembra ci sia una clausola da circa 100 milioni per il serbo. Difficile arrivare a quella cifra, ma se alla fine il PSG dovesse alzare ancora un po’ la cifra, l’operazione potrebbe andare in porto.

Ovviamente un passaggio di Milinkovic-Savic al PSG andrebbe a chiudere definitivamente la porta a un suo possibile passaggio al Milan. Con il trasferimento in Francia si aprirebbe un altro tipo di carriera per Sergej e al momento il Milan non rientra tra i club che fanno parte di quel “giro”. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓