CALCIOMERCATO MILAN – Nuovo assalto per Osimhen: le ultime / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Continua la caccia all’attaccante del futuro. A prescindere dalla permanenza o meno di Zlatan Ibrahimovic, infatti, il Milan vorrebbe rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Tra i nomi valutati c’è anche Victor Osimhen, seguito da tantissimo tempo, ma sul quale non c’è mai stato un vero affondo da parte del club rossonero. Così in estate è passato al Lille, ma potrebbe cambiare aria nuovamente già a distanza di un solo anno.

Nigeriano, classe 1998, ha stupito tutti nel corso di questa stagione con numeri eccezionali, tanto da far schizzare alle stelle il prezzo del cartellino e attirare l’attenzione anche di Inter e Juventus. La crisi da Coronavirus, però, ha rimesso in corsa anche il Milan: i prezzi si sono abbassati e ora potrebbero bastare 27 milioni per aggiudicarselo. Così il Diavolo torna a fare sul serio e fa ripartire la caccia a Osimhen.

